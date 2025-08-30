Актер Павел Прилучный побывал в центре фигурного катания Этери Тутберидзе
Актер Павел Прилучный встретился с фигуристами группы Этери Тутберидзе.
«Сегодня Team Tutberidze принимала особенных гостей. А в центр фигурного катания Этери Тутберидзе прошли яркие и интересные съемки.
Благодарим за визит и поддержку!» – говорится в соцсетях команды.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Team Tutberidze
