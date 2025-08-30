Актер Павел Прилучный побывал в центре фигурного катания Этери Тутберидзе

Актер Павел Прилучный встретился с фигуристами группы Этери Тутберидзе.

«Сегодня Team Tutberidze принимала особенных гостей. А в центр фигурного катания Этери Тутберидзе прошли яркие и интересные съемки.

Благодарим за визит и поддержку!» – говорится в соцсетях команды.