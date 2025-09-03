Произвольная программа Акатьевой поставлена под музыку к фильму La Terre vue du ciel и Power-Haus

Стала известна музыка для новой произвольной программы Софьи Акатьевой.

Фигуристка будет кататься под музыку к фильму La Terre vue du ciel французского композитора Армана Амара и трек Power-Haus & Christian Reindl – Shadow Hunter.

Постановщики программы – Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе.

Короткая программа Акатьевой поставлена под песню «Дикий райский сад» российской певицы polnalyubvi.