19

Евгений Плющенко: «Создаем футбольную школу на Рублево-Успенском шоссе. Детям даем возможность бесплатно заниматься. Я это все финансирую»

Евгений Плющенко рассказал об открытии футбольной школы.

«Сын Александр занимается футболом для себя. У него есть тренер.

Сейчас у меня план: у меня дома на базе «Ангелы Плющенко» есть поле. Сейчас создаем школу «Союз чемпионов» на Рублево-Успенском шоссе. Кстати, детям даем возможность бесплатно заниматься. Я это все финансирую. Сейчас будет открытие», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
