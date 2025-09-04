Камилла Нелюбова: «Плющенко с первого дня понравился как тренер и как человек. Он добрый, но достаточно требовательный»

Нелюбова рассказала о тренировках у Плющенко, Урманова, Федченко и Сотниковой.

В прошлом сезоне 17-летняя фигуристка Камилла Нелюбова заняла 16-е место на чемпионате России.

– В 10 лет ты переехала в Сочи, чтобы тренироваться в группе Алексея Урманова. Поделись впечатлениями от вашего сотрудничества.

– Это уже был другой уровень, если сравнивать с тренировочным процессом в Выселках. Алексей Евгеньевич меня многому научил, например, прыгать каскады 3-3.

– Почему ты приняла решение переехать в Москву и перейти в группу к Софье Федченко?

– Тогда начался карантин, тренировки резко прервались, и мы с семьей уехали в Краснодар. В это время я начала задумываться о том, что хочу переехать в Москву. Выбрала штаб Софьи Федченко. На первую тренировку к ней я выходила сразу после карантина, волновалась, но все прошло гладко.

Она достаточно требовательная. Я ей очень благодарна, она научила меня красиво кататься. С девочками из группы я легко нашла общий язык: с Алиной Горбачевой хорошо общалась, с Лизой Кудряшовой, Мирославой Морозовой.

– Потом ты покинула штаб Софьи Федченко и перешла в академию «Ангелы Плющенко». В связи с чем было принято решение перейти? Какое впечатление на тебя произвел Евгений Викторович при первой встрече?

– На следующий день после этапа Кубка России я перешла в «Ангелы Плющенко». Это получилось достаточно спонтанно, спланировали родители. Перед встречей с Евгением Плющенко я очень волновалась, но он мне с первого дня понравился как тренер и как человек. Он добрый, но достаточно требовательный в тренировочном процессе. В «Ангелах Плющенко» я прокаталась два сезона.

– После «Ангелов Плющенко» ты перешла в штаб Аделины Сотниковой?

– Да, потом я перешла в тренерский штаб Аделины Сотниковой. Я ее первый раз увидела на льду, она к нам пришла на тренировку. В данный момент у нее достаточно высокая занятость, поэтому она не часто приходит к нам на тренировки. Она больше курирует мой тренировочный процесс. Когда она приходит, то смотрит программы, прыжки.

У меня основной тренер – Гуреева Дарья Сергеевна. Она работает со мной над прыжками и скольжением. Также у меня есть тренер по ОФП Ксения Сергеевна, – рассказала Нелюбова.