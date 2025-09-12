Тарасова о вечере памяти Гришина: «Меня позвали, обязательно буду. 5 лет мы с Сашей комментировали фигурное катание, часами находились вместе»

Татьяна Тарасова заявила, что посетит вечер памяти Александра Гришина.

Мероприятие пройдет 5 октября на «Навка-арене» в Москве.

«Меня позвали, обязательно буду, пойду поклониться его памяти. Саша Гришин был моим товарищем по работе, пять лет мы комментировали фигурное катание, часами находились вместе, много говорили не только о нашем виде спорта, но и о жизни.

Очень здорово, что Татьяна Навка пригласила провести такое мероприятие на своей арене. И спасибо вам, журналистам, что не забываете своего товарища», – сказала Тарасова.