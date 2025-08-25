1

Контрольные прокаты. Дрожжина и Тельнов, Слуцкая и Гончаров, Пестова и Лагутов, Билибина и Кашаев покажут ритм-танцы

27 августа танцоры на льду покажут ритм-танцы на контрольных прокатах юниоров.

Контрольные прокаты

Новогорск

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участники

1. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

2. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров

3. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев

4. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов

5. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов

6. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов

7. Елизавета Малеина – Матвей Самохин

8. Зоя Пестова – Сергей Лагутов

9. Анна Соболева – Матвей Чураков

10. Мария Фефелова – Артем Валов

11. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин

12. Арина Горшенина – Илья Макаров

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Полина Пилипенко
Елизавета Малеина
Мария Фефелова
Глеб Гончаров
Дмитрий Кашаев
Сергей Лагутов
Ирина Скопина
танцы на льду
Матвей Самохин
Дмитрий Симонов
Матвей Чураков
Родион Мурасалимов
Варвара Слуцкая
logoсборная России
Арина Горшенина
Анна Билибина
Иван Тельнов
Дмитрий Пекин
logoконтрольные прокаты
Таисия Шепталина
Дарья Дрожжина
Зоя Пестова
Анна Соболева
Артем Валов
Илья Макаров
Камилла Шарафутдинова
