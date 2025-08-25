Контрольные прокаты. Дрожжина и Тельнов, Слуцкая и Гончаров, Пестова и Лагутов, Билибина и Кашаев покажут ритм-танцы
27 августа танцоры на льду покажут ритм-танцы на контрольных прокатах юниоров.
Контрольные прокаты
Новогорск
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
1. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
2. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров
3. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев
4. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов
5. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов
6. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов
7. Елизавета Малеина – Матвей Самохин
8. Зоя Пестова – Сергей Лагутов
9. Анна Соболева – Матвей Чураков
10. Мария Фефелова – Артем Валов
11. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин
12. Арина Горшенина – Илья Макаров
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
