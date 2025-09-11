  • Спортс
Хуснутдинова о переходе к Тутберидзе: «Не рассматривали другие тренерские штабы. Этери Георгиевна – большой профессионал в своем деле, хотели попасть именно к ней»

Фигуристка Дина Хуснутдинова объяснила свой переход к Этери Тутберидзе.

Ранее Хуснутдинова, которая в прошлом сезоне заняла 13-е место на юниорском первенстве России, тренировалась в Казани у Надежды Заякиной.

– Дина, как вы восприняли предложение тренера о переходе в другой штаб? Каковы были основные причины принятия этого решения?

– Это было обоюдное решение, поэтому восприняла положительно. Основной причиной было то, что нужно развиваться дальше и показывать более высокий уровень катания.

– Насколько сложным для вас было расставание с тренером, с которым вы прошли значительный этап своей карьеры?

– Было достаточно тяжело, потому что я уже привыкла к одному режиму за эти 6 лет. Новая обстановка, другие люди, но я всегда знаю, что в любой момент могу приехать и увидеться с ней.

– Почему ваш выбор пал именно на группу Этери Георгиевны Тутберидзе? Рассматривали ли вы какие-то другие варианты для перехода?

– Нет, мы не рассматривали другие тренерские штабы. Считаю, что Этери Георгиевна – большой профессионал в своем деле, и поэтому хотели попасть именно к ней.

– Было ли вам страшно выходить на первую тренировку с Этери Тутберидзе?

– Конечно, было очень волнительно, но все прошло вроде хорошо, тренировкой я осталась довольна.

– Над чем сейчас ведется самая большая работа?

– Над накатыванием программ, восстановлением четверных прыжков.

– Расскажите, пожалуйста, как проходят ваши тренировки в новом штабе? Завершился ли период просмотра?

– Тренировки проходят в штатном режиме. Да, мой период просмотра завершился.

– Поделитесь своими впечатлениями от тренировок под руководством Этери Георгиевны и других тренеров в ее штабе. Отличается ли тренировочный процесс в группе Этери Тутберидзе от того, который у вас был в прошлом тренерском штабе?

– Впечатления только положительные. Все тренеры, которые работают со мной, вкладывают огромные усилия в свою работу. Тренировочный процесс отличается, теперь у меня более интенсивные тренировки, в первое время было очень тяжело, – рассказала Хуснутдинова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoЭтери Тутберидзе
женское катание
Дина Хуснутдинова
logoсборная России
Надежда Заякина
