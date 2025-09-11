  • Спортс


Евгения Медведева: «Круто, что наше подрастающее поколение возвращается к азам русской музыки. Был момент некоего провала, когда писалась музыка недостаточно душевная»

Евгения Медведева поделилась мнением о музыкальных тенденциях в России.

13 сентября в Москве пройдет ледовое шоу двукратной чемпионки мира по фигурному катанию. Его организуют в формате «дискотеки нулевых».

– Вы сказали, что во время концерта будет звучать музыка 2000-х. Чем обусловлен такой выбор? Ведь это не совсем ваше поколение…

– Наверное, это наша общая музыка, я бы сказала, бессмертные хиты. На моем ледовом шоу выступят Катя Лель, Митя Фомин, Шура, группы «Винтаж» и «Отпетые мошенники», диджей Грув и многие другие. Кстати, эта музыка есть и в моем плейлисте.

– Кто, например? Шура?

– Шура – «Не верь слезам», Митя Фомин – «Все будет хорошо», «Отпетые мошенники» – «Девушки бывают разные», Катя Лель и ее «Мармеладный». Да очень много всего…

– А Надежда Кадышева, новый кумир зумеров, – как вам?

– Надежда Кадышева, конечно, не к нулевым относится, но тоже нравится. Сейчас она собирает стадионы.

– Вы понимаете ее феномен?

– Да, понимаю. Это круто, что наше подрастающее поколение действительно возвращается к азам русской музыки. Потому что был момент некоего провала, когда писалась музыка, на мой взгляд, недостаточно душевная. Я имею в виду рэп-исполнителей, которые могли себе позволить и нецензурную лексику, и не очень хорошие выражения в адрес девушек.

А когда эта волна прошла, то людям стало не хватать душевности. Потому они начали возвращаться туда, где пелось про любовь, про свет, про надежду, про хорошие времена. Потому эти треки снова на пике, – ответила Медведева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Комсомольская правда»
