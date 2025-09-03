«А у реки», «Плохая девочка» и «Люби меня, люби». Стали известны песни, под которые выступят фигуристы в ледовом шоу Евгении Медведевой в формате дискотеки 00-х на льду

В ледовом шоу Евгении Медведевой фигуристы выступят под живые хиты.

Вечер начнется с 25-минутного сета DJ Грува. Его ремиксы на Scooter, 50 Cent, Nirvana, «Тату», Елку и Quest Pistols превратят лед в танцпол и зададут ритм всему шоу. В этот момент на лед выйдут Анастасия Скопцова, Кирилл Алешин, Артем Федорченко, Александра Игнатова и Макар Игнатов, а так же Софья Самодурова.

Затем фигуристы выступят под живые хиты в исполнении культовых артистов. «Отпетые мошенники» исполнят свои хиты «А у реки», номер на льду покажет Алексей Ягудин, «Девушки разные» с фигуристом Максимом Ковтуном их главный хит «Люби меня, люби», которым завершит вечер Евгения Медведева.

Анна Плетнева и группа «Винтаж» покажут зрителям «Плохую девочку» с номером на льду в исполнении Александра Энберта и Евгении Медведевой, «Еву» с Лизой Худайбердиевой и Егором Базиным и «Роман» – в этом номере на лед выйдут Александра Степанова и Иван Букин.

Шура исполнит свои хиты «Отшумели летние дожди» и «Твори добро» во время выступлений Ягудина и Марка Кондратюка соответственно. Катя Лель выступит с хитами «Мой мармеладный» (на льду Евгения Медведева) и «Муси Пуси» (Елизавета Туктамышева), а Митя Фомин исполнит «Все будет хорошо» с Максимом Ковтуном и «Огни большого города» под катание Матвея Ветлугина.

Специальные каверы прозвучат и от Антона Токарева – «Седьмой лепесток» (Александра Бойкова и Дмитрий Козловский), «Голая» (Макар Игнатов), «Небеса» (Матвей Ветлугин) и «Текила» (Лиза Туктамышева) станут основой для целой серии ледовых постановок.

Также будут культовые хиты 00-х: Алина Загитова выйдет на лед под русскоязычную версия трека «Song 1» группы «Серебро», Александра Трусова – под «Я искала тебя» A’Studio, Марк Кондратюк – под «Районы-кварталы» группы «Звери».

Сюрпризом для зрителей станет и появление юного Александра Плющенко. Сын прославленного двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко впервые появится в проекте Медведевой. Он выступит во время сета DJ Грува под трек Димы Билана «Номер 1».

В завершение на арену выйдут все артисты и фигуристы, чтобы исполнить общий номер под гимн той эпохи, а огромный зеркальный шар засияет над ареной, превращая ледовую площадку в настоящий ночной клуб.

Все время во время ледового шоу будет работать танцпол прямо на льду для всех, кто купил билеты туда.

