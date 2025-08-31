Рудковская о приглашении Щербаковой и Медведевой в шоу Плющенко: «По-человечески договорились посотрудничать. Я никого не переманиваю, я предлагаю поработать с нами»

Яна Рудковская рассказала, почему пригласила в шоу Щербакову и Медведеву.

«Почему пополнились ряды Аней Щербаковой и тобой? Это же не был какой-то финансовый интерес. Мы просто посидели, пообщались, нашли общие интересы. С Аней по творчеству, с тобой много по творчеству.

Просто по-человечески договорились посотрудничать. Я сразу говорила: я никого не переманиваю, я предлагаю, если есть возможность, поработать как спецпроект с нами – возможно, это понравится.

На мой взгляд, мы сделали колоссальное вложение в бренд Саши Трусовой. Те роли, которые я ей подбирала, они сделали ее, усилили ее бренд, согласись – и русалочка, и снегурочка, и золушка, и черный лебедь.

На мой взгляд, все возвращаются по нескольким причинам: потому что мы открытые, комфортные, добрые, гостеприимные, щедрые, понятийные. Потому что с нами комфортно. И в последнюю очередь у нас стоит вопрос денег. Мы состоятельные люди, мы давным-давно заработали деньги.

Для меня и для моего мужа это его хобби – фигурное катание. Это не его основная работа. Он не получает за это деньги. Само фигурное катание не приносит никакой прибыли, это пока хобби. Но приносит капитализация наших объектов, которые растут в цене», – сказала Рудковская в интервью Евгении Медведевой.