Медведева об олимпийском отборе: «Надеюсь, ребята не станут сильно закапываться в мыслях об ответственности. Пожелаю им большой-большой удачи»

Евгения Медведева пожелала удачи участникам олимпийского отбора.

Квалификационные соревнования на Олимпийские игры-2026 пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в нейтральном статусе.

«Жду, что ребята справятся со всем. Пожелаю им большой-большой удачи, это большая ответственность. Надеюсь, что они сильно не станут закапываться в мыслях об этой ответственности. Просто выйдут и все сделают», – сказала двукратная чемпионка мира Медведева .

