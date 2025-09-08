  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Медведева об олимпийском отборе: «Надеюсь, ребята не станут сильно закапываться в мыслях об ответственности. Пожелаю им большой-большой удачи»
14

Медведева об олимпийском отборе: «Надеюсь, ребята не станут сильно закапываться в мыслях об ответственности. Пожелаю им большой-большой удачи»

Евгения Медведева пожелала удачи участникам олимпийского отбора.

Квалификационные соревнования на Олимпийские игры-2026 пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в нейтральном статусе. 

«Жду, что ребята справятся со всем. Пожелаю им большой-большой удачи, это большая ответственность. Надеюсь, что они сильно не станут закапываться в мыслях об этой ответственности. Просто выйдут и все сделают», – сказала двукратная чемпионка мира Медведева.

В чем главные интриги олимпийского сезона в фигурке? Предельно доступно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
женское катание
олимпийская квалификация
logoАделия Петросян
мужское катание
logoсборная России
logoЕвгения Медведева
ТАСС
logoПетр Гуменник
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
93сегодня, 06:05
Марк Кондратюк: «Абсолютно искренне желаю Петросян и Гуменнику удачи на отборочном турнире»
85 сентября, 11:41
Бестемьянова об олимпийском отборе: «Я надеюсь, что Петросян и Гуменник пройдут с успехом. Сложная история из‑за того, что они без рейтинга и будут кататься в первой разминке»
72 сентября, 12:07
Главные новости
🎧 Шоу «Чистый хвост»: 10 интриг олимпийского сезона в фигурном катании
155 минут назад
Тутберидзе грозит штраф за не сданную вовремя отчетность о страховании. Размер штрафа – от 300 до 500 рублей
79сегодня, 06:42
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
93сегодня, 06:05
Загитова после шоу в Череповце: «Черный лебедь снова был в деле. Я соскучилась по этому образу»
24вчера, 19:22
Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге
7вчера, 17:00
Медведева избежала травмы после удара мячом в живот на футбольном матче: «Малиновое пузо. Но ничего, нормально все»
83вчера, 14:19
Игнатов о сыне: «Счастлив в каждую секунду, которую провожу с Мишей. Родительство – однозначно самый интересный челлендж в моей жизни»
27вчера, 13:55
Татьяна Тарасова: «На мой взгляд, федерация фигурного катания должна остаться обособленной. У нас большая любовь народа»
14вчера, 13:19
Тарасова о том, что Трусова показывает ребенка в соцсетях: «Это их личное дело. Но я бы ей не рекомендовала этого делать»
28вчера, 13:12
Татьяна Тарасова: «Если Валиева захочет и сможет вернуться, мы все будем рады видеть ее»
24вчера, 13:01
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
222 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24