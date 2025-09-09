На сайте ISU появились профили некоторых российских фигуристов, не выступавших на международных соревнованиях

На сайте ISU появились профили фигуристов из РФ, не выступавших на мировой арене.

Все профили российских фигуристов в алфавитном порядке можно посмотреть здесь .

В списке присутствуют не только фигуристы, выступавшие на международных соревнованиях, но и те, кто никогда в них не участвовал: например, юниорские танцевальные и спортивные пары Мария Фефелова – Артем Валов, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Анна Москалева – Артем Родзянов и другие.