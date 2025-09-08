3

Светлана Журова: «Хотелось бы провести встречу с американцами в легкой атлетике. И в фигурном катании тоже»

Журова хотела бы провести матчевую встречу между Россией и США в легкой атлетике.

«Допускаю, что Путин и Трамп перекинулись парой слов о спорте во время переговоров. Все-таки они общались три часа, могли затронуть и эту тему. Помимо футбола и хоккея, хотелось бы провести встречу с американцами в легкой атлетике. Там наши спортсмены находятся буквально в загоне.

Понятно, что конкурировать с американцами сложно, но, возможно, хотя бы на уровне юниоров организовать товарищеский турнир. Это был бы потрясающий опыт для наших ребят. И в фигурном катании такая встреча была бы актуальна. Да, скоро квалификационный турнир, но там выступят лишь двое российских фигуристов», – рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
logoсборная США
logoсборная США
logoсборная России
logoСветлана Журова
logoВладимир Путин
logoсборная России
logoДональд Трамп
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
В чем главные интриги олимпийского сезона в фигурке? Предельно доступно
4вчера, 11:33Подкасты
Светлана Журова: «Мне было бы интересно сыграть с Трампом в гольф. Если играть с учетом гандикапа, мы бы поборолись»
95 сентября, 15:12
Песков допустил приезд Путина на ЧМ-2026 в США: «Почему бы и нет»
445 сентября, 13:53
Главные новости
Светлана Журова: «Нет сомнений, что Россия выступит в полном составе с флагом и гимном на Олимпиаде-2028»
69вчера, 14:16
Михаил Дегтярев: «Восстановление прав ОКР должно пойти опережающими темпами по сравнению с общеполитической ситуацией»
296 сентября, 09:58
МОК создает рабочую группу по защите женского спорта
186 сентября, 07:05
Член исполкома ВФЛА: «Идет формирование состава из шести человек на старты в Сербии. Это будет выезд в Европу впервые за долгое время»
15 сентября, 15:48
Бегунья Ахмедова: «Беговое комьюнити может быть весьма токсичным в плане гонки за цифрами»
5 сентября, 14:19
Бегунья Ахмедова о выгорании из-за спорта: «Мне казалось, я стремительно теряю себя за всеми этими марафонами и километрами. Захотелось стать свободной»
15 сентября, 14:05
Мария Захарова: «Что творится с мировым спортом. Он уничтожается со стороны коллективного Запада очень активно»
615 сентября, 13:22
Павел Колобков: «Большинство международных федераций и даже МОК очень хотели бы нашего возвращения»
34 сентября, 14:21
Губерниев о России на ОИ-2028: «С американцами договориться легче, чем с европейцами, так что я преисполнен сдержанным оптимизмом»
34 сентября, 14:17
Михаил Дегтярев: «Страны глобального юга поддерживают равный доступ к соревнованиям и готовы вместе с нами бороться с дискриминацией»
294 сентября, 10:37
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
1сегодня, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04