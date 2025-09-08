Светлана Журова: «Хотелось бы провести встречу с американцами в легкой атлетике. И в фигурном катании тоже»
Журова хотела бы провести матчевую встречу между Россией и США в легкой атлетике.
«Допускаю, что Путин и Трамп перекинулись парой слов о спорте во время переговоров. Все-таки они общались три часа, могли затронуть и эту тему. Помимо футбола и хоккея, хотелось бы провести встречу с американцами в легкой атлетике. Там наши спортсмены находятся буквально в загоне.
Понятно, что конкурировать с американцами сложно, но, возможно, хотя бы на уровне юниоров организовать товарищеский турнир. Это был бы потрясающий опыт для наших ребят. И в фигурном катании такая встреча была бы актуальна. Да, скоро квалификационный турнир, но там выступят лишь двое российских фигуристов», – рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
