Татьяна Тарасова: «На мой взгляд, федерация фигурного катания должна остаться обособленной. У нас большая любовь народа»

Тарасова считает, что федерация фигурного катания должна оставаться обособленной.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал , что после Олимпиады-2026 планируется объединить несколько зимних федераций.

«На мой взгляд, федерация фигурного катания должна остаться обособленной, потому что мы такие! У нас большая любовь народа. Мы ей очень дорожим и стараемся делать все для того, чтобы преумножать эту любовь. И другим федерациям желаем того же», – сказала Татьяна Тарасова.