Татьяна Тарасова: «На мой взгляд, федерация фигурного катания должна остаться обособленной. У нас большая любовь народа»
Тарасова считает, что федерация фигурного катания должна оставаться обособленной.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, что после Олимпиады-2026 планируется объединить несколько зимних федераций.
«На мой взгляд, федерация фигурного катания должна остаться обособленной, потому что мы такие! У нас большая любовь народа. Мы ей очень дорожим и стараемся делать все для того, чтобы преумножать эту любовь. И другим федерациям желаем того же», – сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости