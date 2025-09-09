Трусова о восстановлении: «Стоять на балансире по полторы минуты на каждой ноге далеко не так эффектно, как четверные прыжки, но без крепкой базы прыжки невозможны»

Александра Трусова рассказала, как восстанавлиевает прыжки после родов.

6 августа у фигуристки и ее мужа Макара Игнатова родился сын Михаил.

«Недавно я подвела для себя небольшие итоги восстановления после родов. Вряд ли это будет для кого-то открытием, но правильное и здоровое восстановление – это процесс, который начинается со скучной базы.

Да, стоять на балансире по полторы минуты на каждой ноге далеко не так эффектно, как четверные прыжки, но без крепкой базы прыжки невозможны. Как бы мне ни хотелось, чтобы все было быстрее, но, увы...» – написала серебряный призер Олимпиады-2022.