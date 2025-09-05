«Вы этого ждали, я тоже». Трусова показала, как восстанавливает прыжки спустя месяц после родов

Александра Трусова приступила к восстановлению прыжков спустя месяц после родов.

6 августа фигуристка стала мамой.

«Вы этого ждали, я тоже. Покажу здесь пару прыжков с сегодняшней тренировки: аксель и двойной сальхов», – написала Трусова в Telegram-канале.