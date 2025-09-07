Тарасова о том, что Трусова показывает ребенка в соцсетях: «Это их личное дело. Но я бы ей не рекомендовала этого делать»
Тарасова заявила, что не рекомендовала бы Трусовой показывать ребенка в соцсетях.
6 августа у фигуристки Александры Трусовой и ее мужа Макара Игнатова родился сын Михаил.
«Это их личное дело. Но если бы это был мой ребенок, я бы ей не рекомендовала этого делать. Личная жизнь называется личной, потому что она касается лично тебя», – сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
