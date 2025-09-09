Рудковская о Саше Плющенко: «Сын четко идет по сценарию Евгения. Как говорит мой друг Киркоров: «Встретимся у кассы в финале»

Яна Рудковская оценила перспективы своего сына в фигурном катании.

Ранее медийная команда «Союз чемпионов» стала победителем Winline Уличного Футбола. В составе клуба выступили 12-летний фигурист Александр Плющенко и его отец – двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

– У вас растет настоящий футболист. Александр Мостовой и Дмитрий Сычев отмечают его технику. Вы усердно тренируете именно футбол?

– Мы его развиваем в двух видах спорта – фигурном катании и футболе. Потому что в свое время Евгений, занимаясь фигурным катанием, также увлекался теннисом. В субботу, кстати, он отыграл в уличный футбол, а потом поехал на теннисный турнир. Просто уже на последнем издыхании.

Одну игру выиграл, две проиграл, но был все время почти равный счет. И так же он развивает и Санька, потому что считает: у спортсмена должна быть «физика» и выносливость!

Саньку нравится. Понятное дело, что, конечно, в приоритете фигурное катание, но мы приветствуем и футбол, приветствуем, что он тренируется. Саша занимается почти каждый день. Но Евгений считает, что это все идет в копилку. Дает сыну новые силы, выносливость, координацию и преимущество перед другими.

Муж сказал: технику и прыжки он поставит, а вот доехать, например, программу с большим количеством ультра-си будет сложно. Плюс нужна хорошая выносливость, то есть то, что всегда было у Евгения за счет второго вида спорта.

– Готовите ли Александра под Олимпиаду?

– Нет, мы не торопимся и не педалируем. Он сейчас выучил тройной лутц – тройной тулуп. Думаю, на соревнованиях будет выступать с этим каскадом. То есть сезон откроется тройным лутцем – тройным тулупом.

Аксель в три с половиной оборота в процессе обучения, но он четко идет по сценарию Евгения. Плющенко выполнил этот элемент в 13 лет, в 14 лет запрыгал четверные.

Жизнь – забег на длинную дистанцию. У нас свой план. Как говорит мой друг Филипп Киркоров: «Встретимся у кассы в финале». Нам нужно, скажем так, не форсировать, не получить травм, а иметь спортивное долголетие. Весь спорт должен быть в удовольствие.

Сын – очень хороший пацан, у которого большая работоспособность, как и у его папы, – сказала Рудковская.