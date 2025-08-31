Яна Рудковская: «В группе Тутберидзе тоже было ужасное отношение Розанова к маленьким детям»

Яна Рудковская рассказала, как тренер Сергей Розанов оскорблял юных фигуристов.

Ранее мама фигуристки Вероники Жилиной Людмила Алферова сообщила, что Розанов домогался ее дочери, когда той было 11 лет. В 2020-2021 годах тренер работал в академии Евгения Плющенко.

«Когда я все выяснила, то наговорила Сереже: ты оказался несерьезным человеком. Я же тебя спросила – это правда или нет? Если бы ты меня не обманул, я бы в этот вопрос не вмешивалась. Но ты меня обманул, я буду верить Нике и Людмиле Николаевне. То, что ты творишь, не поддается никакому объяснению. Ты сделал очень много ошибок, но ты никак их не исправил. Ты не можешь работать в детском спорте при таких скелетах в шкафу. Я ему это надиктовала. Он ничего не ответил – естественно, что можно ответить на правду?

Началось вот это все, и ко мне Саша подошел: мам, я хочу поддержать Нику и рассказать свою историю.

Он начал тренировать Сашу вместе с Евгением. Два или три месяца он сохранял спокойствие, а потом что-то Саша не сделал. И Саша идет навстречу с молочных коктейлем, и он ему говорит: слушай, ты, ублюдок и козел, ты этот коктейль за сегодняшнюю тренировку не заслужил.

Саше Плющенко такое сказать... Саше на тот момент было 7 лет. Идет ребенок, который воспитывается в интеллигентной, нормальной семье, где мама с папой его называют Саня, Санечка. Папа категорически запрещает оскорблять и бить детей на тренировках, тем более называть их помоечными словами.

Саша в полном шоке выходит на тренировку, а Евгений как раз уезжал на каки-то прокаты, Сережа был за главного. И так же на тренировке назвал его козлом – показал упражнение, Саша не сделал. И он его назвал: ты козел.

Он позвонил мне: мам, я не понимаю, если я что-то неправильно сделал, почему я ублюдок и козел? И он плачет. Мальчику 7 лет.

Я такой наглости... даже не знаю, как это в принципе назвать. Ты не отец, ты не понимаешь, что это такое – но это ребенок. Ты что, ему этот коктейль купил? Ты что, его профинансировал в спорте? Не только Саше Плющенко – сказал бы Маше, Васе, была бы такая же реакция.

Я не дозвонилась до Евгения, Сергею звоню: послушай меня внимательно, товарищ мой дорогой. Если ты еще раз скажешь – неважно, Саше или какому-то ребенку в нашей академии – подобное, я не знаю, что я с тобой сделаю. Но я тебе это делать не советую. Ты сейчас же извинишься и наладишь контакт. Он извинился, контакт не смог наладить. И после этого Евгений не стал с ним тренировать. Он сказал Сереже: у нас с тобой разные дороги, ты работаешь отдельно, у тебя отдельная группа, я не буду тебя убирать. Но ты тренируешь свою группу, а я свою.

Поэтому он тренировал Алену Косторную, так как он ее привел. А Саша Трусова и все остальные ребята тренировалась с Евгением. Вот так наши пути разошлись.

Я более чем уверена, что это не конец истории с Жилиной. Просто не хотели омрачать переходное окно – к сожалению, оно пока не случилось. Во многом благодаря этому переходу, думаю, не состоялся громкий процесс. Но это не значит, что это точка. Не уверена, что семья Ники это так оставит. Информация собирается, копится.

Он унижал детей, оскорблял, бил чехлами очень сильно и жестоко. Не хочу говорить про ребят, которые тренируются у Этери Георгиевны (Тутберидзе), про их кейсы. Но я их тоже знаю – там тоже было ужасное отношение именно Сергея к маленьким детям.

У нас был один тренер, который Софе Сарновской: ты знаешь кто, ты баран – тупая как баран. А Софа поворачивается: ты сам баран, ты тренер и не умеешь правильно объяснить.

Эта ситуация выплыла, оказалось, что он оскорбляет других детей – мы расстались. За 8 лет Евгений сменил больше 30 тренеров – в основе жестокое обращение с детьми. Не только рукоприкладство, унижение человеческого достоинства – когда ребенка называют мразью, извините, не люблю это слово, говно, ублюдками.

90% расставаний с классными специалистами – Розанов отличный специалист – именно это причина», – сказала Рудковская в интервью Евгении Медведевой.

