Елена Радионова: «Танго и «Майкл Джексон» – одни из лучших программ Петросян. Правильно, что их оставили»

Радионова оценила решение Петросян оставить прошлогодние программы.

«По моему мнению, танго и «Майкл Джексон» – одни из лучших программ Петросян. Мне кажется, правильно сделали, что их оставили. В олимпийский сезон нужно показывать лучшее, хотя Аделия – такая фигуристка, которой подвластны все образы.

Она очень артистична, поэтому может примерить на себя много образов. Так как сезон начинается рано и надо быть в хорошей форме, она с тренерами решила оставить прошлые программы, чтобы минимизировать подготовку и не тратить время на вкатывание», – рассказала серебряный призер чемпионата мира Елена Радионова .

Оставить старые номера для Петросян – правильная тактика Тутберидзе