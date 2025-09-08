Реклама
Никита Михайлов станет главным постановщиком открытия и церемонии закрытия ледового шоу Евгении Медведевой

Стал известен главный постановщик ледового шоу Евгении Медведевой.

13 сентября «ЦСКА-Арена» превратится в танцпол нулевых: Евгения Медведева представит ледовое шоу с живыми выступлениями звезд эстрады и яркими номерами ведущих фигуристов.

В программе – хиты «Отпетых мошенников», «Винтажа», Шуры, Кати Лель и Мити Фомина. Специальные каверы прозвучат в исполнении певца Токарева, а отдельные номера будут поставлены под культовые композиции.

Над постановками работают ведущие хореографы. Никита Михайлов станет главным постановщиком открытия и церемонии закрытия шоу. Также хореограф ставит номера Александре Трусовой, сольный номер под трек «А-Студио» – «Я искала тебя» и дуэт с Макаром Игнатом под трек Андрея Губина в обработке DJ Грува «Девушки бывают разные».

Также хореограф поставит номера Максима Ковтуна, Лизы Туктамышевой и других. Примечательно, что хореографию сольных номеров Евгении Медведевой фигуристка ставит сама себе, пойдя на эксперимент, пробуя себя в роли хореограф-постановщика своих же номеров.

«Безусловно, консультируюсь с ребятами-хореографами. Но где если не на собственном шоу идти на эксперименты? Мне было интересно попробовать подготовить номера со своим виденьем», – рассказывает Медведева.

Даниил Глейхенгауз готовит номер для Алины Загитовой, которая выйдет на лед под трек «Серебро» Song 1. Финал объединит всех артистов и фигуристов – вечер завершится под один из главных гимнов нулевых.

Все подробности и билеты вы сможете найти по ссылке.

