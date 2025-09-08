  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «Спасибо за ваш опыт и идеи, которые будем реализовывать в сезоне». Мишина и Галлямов поблагодарили Жулина за постановку программы
Фото
3

«Спасибо за ваш опыт и идеи, которые будем реализовывать в сезоне». Мишина и Галлямов поблагодарили Жулина за постановку программы

Мишина и Галлямов поблагодарили Александра Жулина за постановку программы.

Тренер и хореограф Жулин поставил паре новую короткую программу.

«Спасибо, Александр, за Ваш опыт и идеи, которые будем реализовывать в сезоне», – написали фигуристы в соцсети, опубликовав совместное фото со специалистом. 

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы мира 2021 года в парном катании, трехкратные чемпионы России.

Жулин о постановке программы Мишиной и Галлямову: «С удовольствием поработали. По‑моему, получилось неплохо»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Мишиной и Галлямова
logoсборная России
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
logoАлександр Жулин
пары
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге
15сегодня, 13:11
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
97сегодня, 12:44
ISU опубликовал визитные карточки участников олимпийского отбора в Пекине, в том числе Аделии Петросян
52сегодня, 09:08Фото
🎧 Шоу «Чистый хвост»: 10 интриг олимпийского сезона в фигурном катании
1сегодня, 07:22
Медведева об олимпийском отборе: «Надеюсь, ребята не станут сильно закапываться в мыслях об ответственности. Пожелаю им большой-большой удачи»
53сегодня, 07:05
Тутберидзе грозит штраф за не сданную вовремя отчетность о страховании. Размер штрафа – от 300 до 500 рублей
154сегодня, 06:42
Загитова после шоу в Череповце: «Черный лебедь снова был в деле. Я соскучилась по этому образу»
26вчера, 19:22
Медведева избежала травмы после удара мячом в живот на футбольном матче: «Малиновое пузо. Но ничего, нормально все»
84вчера, 14:19
Игнатов о сыне: «Счастлив в каждую секунду, которую провожу с Мишей. Родительство – однозначно самый интересный челлендж в моей жизни»
30вчера, 13:55
Татьяна Тарасова: «На мой взгляд, федерация фигурного катания должна остаться обособленной. У нас большая любовь народа»
14вчера, 13:19
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
222 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24