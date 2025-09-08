«Спасибо за ваш опыт и идеи, которые будем реализовывать в сезоне». Мишина и Галлямов поблагодарили Жулина за постановку программы
Мишина и Галлямов поблагодарили Александра Жулина за постановку программы.
Тренер и хореограф Жулин поставил паре новую короткую программу.
«Спасибо, Александр, за Ваш опыт и идеи, которые будем реализовывать в сезоне», – написали фигуристы в соцсети, опубликовав совместное фото со специалистом.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы мира 2021 года в парном катании, трехкратные чемпионы России.
Жулин о постановке программы Мишиной и Галлямову: «С удовольствием поработали. По‑моему, получилось неплохо»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Мишиной и Галлямова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости