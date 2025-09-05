Марк Кондратюк: «Абсолютно искренне желаю Петросян и Гуменнику удачи на отборочном турнире»

Марк Кондратюк пожелал удачи российским фигуристом, отбирающимся на ОИ-2026.

«Я абсолютно искренне желаю Аделии Петросян и Петру Гуменнику удачи на отборочном турнире.

Очень хочется посмотреть на их выступление в феврале в Милане. Уверен, все будет хорошо», – сказал чемпион Европы и России по фигурному катанию.

Олимпийская квалификация пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября.