Марк Кондратюк: «Абсолютно искренне желаю Петросян и Гуменнику удачи на отборочном турнире»
Марк Кондратюк пожелал удачи российским фигуристом, отбирающимся на ОИ-2026.
«Я абсолютно искренне желаю Аделии Петросян и Петру Гуменнику удачи на отборочном турнире.
Очень хочется посмотреть на их выступление в феврале в Милане. Уверен, все будет хорошо», – сказал чемпион Европы и России по фигурному катанию.
Олимпийская квалификация пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
