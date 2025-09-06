Марк Кондратюк: «Если, посмотрев на меня, даже один ребенок захочет пойти кататься, значит, все это не зря»
– Вы бы хотели сняться в кино?
– Да.
– В артхаусе?
– В неглупом кино.
– В какой роли?
– Да в любой! Маленькая эпизодическая мне сойдет. У меня нет глобальной цели стать актером. Мне интересно все в этой жизни, и в том числе посмотреть, как снимается кино изнутри.
– Фигурное катание вам не надоело? Оно по-прежнему вас вдохновляет, мотивирует?
– Конечно. Это любимое дело. Это главное дело моей жизни на данном этапе. Это то место, где я могу самореализовываться, где могу показать то, что делает совсем небольшое количество людей. Кого-то вдохновить. Если это так, это очень важно, круто и приятно.
Если, посмотрев на меня, даже один ребенок захочет пойти кататься, значит, все это не зря, – сказал Кондратюк в интервью в рамках Восточного экономического форума.
Марк Кондратюк – чемпион России и Европы, бронзовый призер Олимпиады-2022 в команде.