Марк Кондратюк: «Если, посмотрев на меня, даже один ребенок захочет пойти кататься, значит, все это не зря»

Марк Кондратюк назвал фигурное катание любимым делом своей жизни.

– Вы бы хотели сняться в кино?

– Да.

– В артхаусе?

– В неглупом кино.

– В какой роли?

– Да в любой! Маленькая эпизодическая мне сойдет. У меня нет глобальной цели стать актером. Мне интересно все в этой жизни, и в том числе посмотреть, как снимается кино изнутри.

– Фигурное катание вам не надоело? Оно по-прежнему вас вдохновляет, мотивирует?

– Конечно. Это любимое дело. Это главное дело моей жизни на данном этапе. Это то место, где я могу самореализовываться, где могу показать то, что делает совсем небольшое количество людей. Кого-то вдохновить. Если это так, это очень важно, круто и приятно.

Если, посмотрев на меня, даже один ребенок захочет пойти кататься, значит, все это не зря, – сказал Кондратюк в интервью в рамках Восточного экономического форума.

Марк Кондратюк – чемпион России и Европы, бронзовый призер Олимпиады-2022 в команде.