7

Марк Кондратюк: «Новые программы поставлены. Сейчас уже в достойной, хорошей форме для этого времени года»

Марк Кондратюк рассказал о подготовке к новому сезону.

– У меня все хорошо. Новые программы поставлены, готовимся к сезону вместе со Светланой Владимировной Соколовской, со всеми тренерами. Сейчас уже в достойной, хорошей форме для этого времени года.

– Кто ставил программы?

– Это мы увидим уже на контрольных прокатах: зачем обсуждать то, что мы еще не показывали публично? Всему свое время, – рассказал чемпион Европы и России по фигурному катанию Кондратюк.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoМарк Кондратюк
Светлана Соколовская
мужское катание
logoсборная России
