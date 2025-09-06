Марк Кондратюк: «Новые программы поставлены. Сейчас уже в достойной, хорошей форме для этого времени года»
Марк Кондратюк рассказал о подготовке к новому сезону.
– У меня все хорошо. Новые программы поставлены, готовимся к сезону вместе со Светланой Владимировной Соколовской, со всеми тренерами. Сейчас уже в достойной, хорошей форме для этого времени года.
– Кто ставил программы?
– Это мы увидим уже на контрольных прокатах: зачем обсуждать то, что мы еще не показывали публично? Всему свое время, – рассказал чемпион Европы и России по фигурному катанию Кондратюк.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
