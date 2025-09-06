Кондратюк о четверном акселе: «Пробовал его делать, последний раз – где‑то полгода назад. На данный момент сосредоточен на подготовке к стартам»

Фигурист Марк Кондратюк рассказал, работает ли над четверным акселем.

– Разучивали четверной аксель в межсезонье? Насколько вы близки к его исполнению?

– Я пробовал его делать, но последний раз – где‑то полгода назад. На данный момент я сосредоточен на другом, а именно на полноценной подготовке к стартам. В ближайшем сезоне вряд ли [его исполню], – сказал Кондратюк.