Алина Загитова: «Впечатляет, как меняется спортивная жизнь в столице. Благодаря Московскому спорту город становится еще более открытым для активности»

Загитова заявила, что ее впечатляет, как меняется спортивная жизнь в столице.

«Обожаю пробовать что-то новое! На днях впервые сыграла в падел.

Это совсем другой ритм: быстро, интересно и непредсказуемо. Каждый удар требует внимания и реакции, а вместе с этим приходит море удовольствия и желание играть снова и снова.

Особенно впечатляет, как меняется спортивная жизнь в столице.

Благодаря Московскому спорту город становится еще более открытым для активности, где каждый может найти занятие по душе.

И знаете что? Уже с нетерпением жду следующей игры – падел точно затягивает!» – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.