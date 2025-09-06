Алина Загитова: «Впечатляет, как меняется спортивная жизнь в столице. Благодаря Московскому спорту город становится еще более открытым для активности»
Загитова заявила, что ее впечатляет, как меняется спортивная жизнь в столице.
«Обожаю пробовать что-то новое! На днях впервые сыграла в падел.
Это совсем другой ритм: быстро, интересно и непредсказуемо. Каждый удар требует внимания и реакции, а вместе с этим приходит море удовольствия и желание играть снова и снова.
Особенно впечатляет, как меняется спортивная жизнь в столице.
Благодаря Московскому спорту город становится еще более открытым для активности, где каждый может найти занятие по душе.
И знаете что? Уже с нетерпением жду следующей игры – падел точно затягивает!» – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Загитовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости