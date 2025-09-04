Александра Трусова: «Со вторника я начала прыгать одинарные прыжки. Думала, что будет полегче – меня тянет к земле пока»

Александра Трусова рассказала, что начала прыгать одинарные прыжки.

6 августа у фигуристки, которая является серебряным призером Олимпийских игр, родился сын Михаил.

«Всем привет, хочу немного рассказать про восстановление. Со вторника я начала прыгать одинарные прыжки. Мне в целом сказали, [что] можно уже потихонечку пробовать. Пока только одинарные, и то без лутца и флипа, потому что там есть ударные моменты. Пока не надо.

Могу сказать, что это тяжело оказалось. Я, в принципе, думала, что полегче будет – меня тянет к земле пока. Но я сразу же пошла к Рему, сказала, что мне надо работать, надо закачивать мышцы срочно, чтобы все приходило в тонус и было легче прыгать. И в целом, даже после одного занятия с Ремом, на следующий день я уже чувствовала, как прыжки стали немного выше. И это прям классно.

Также я занимаюсь пилатесом. Мы закачиваем все мышцы, именно внутренние, чтобы все восстановление прошло быстрее. И к реабилитологу езжу, чтобы все под контролем было, чтобы не травмироваться», – сказала Трусова в видео для своего телеграм-канала.