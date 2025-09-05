Дзепка о работе с Авербухом: «Он чувствует особенности спортсмена, поэтому ему удается поставить программы не как у других постановщиков»

София Дзепка рассказала о работе над программой с Ильей Авербухом.

Сегодня Дзепка победила на первенстве Москвы по фигурному катанию.

— Если честно, я не очень довольна короткой и произвольной программами, было очень много недочетов, над которыми предстоит работать. У меня была достаточно грубая ошибка в произвольной («бабочка» на лутце – Спортс’‘), которую допускать нельзя. Чувства неоднозначные: с одной стороны, я очень рада, что удался четверной, но, с другой стороны, думаю, что ошибка компенсирует в обратную сторону радостные чувства.

При подготовке к сезону мы равносильно работали над всеми элементами: и прыжковыми, и непрыжковыми. Очень много времени накатывали программу, потому что всегда новые программы требуют очень тщательной наработки, чем мы, собственно, и занимались. Ну и, конечно, главное, что могу отметить, — это восстановление прыжковых элементов.

Мы очень старались не спешить, плавно входить в форму по прыжкам, постепенно набирать физическую форму и не торопиться с восстановлением ультра‑си, чтобы не получить травму. Пыталась разучивать новые прыжки, но пока нечем похвастаться.

— Как проходила постановка программы с Ильей Авербухом?

— Идея программы, образы и музыка принадлежат Симоновой Ольге Глебовне — нашему хореографу. Илью Изяславича в качестве постановщика предложила я. Мы были не уверены, что он согласится. И, конечно, очень‑очень обрадовались, когда он сказал, что сможет поставить программу.

Илья Изяславич прислушивался ко мне, к моим просьбам по заходам на элементы и в целом по шагам. Мне кажется, что он чувствует особенности спортсмена, поэтому ему удается поставить программы не как у других постановщиков, — сказала Дзепка.