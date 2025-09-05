София Дзепка: «Женя Медведева долгое время была моей любимой фигуристкой, эталоном»

София Дзепка назвала Евгению Медведеву своей любимой фигуристкой.

Сегодня Дзепка одержала победу на первенстве Москвы по фигурному катанию.

«Мне скинули видео, где Евгения Медведева назвала меня своей любимой фигуристкой среди юниорок. Это очень приятно, спасибо ей огромное.

Сама Женя долгое время была моей любимой фигуристкой, эталоном. Это большая честь для меня», — заявила Дзепка.