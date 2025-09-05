23

София Дзепка: «Женя Медведева долгое время была моей любимой фигуристкой, эталоном»

София Дзепка назвала Евгению Медведеву своей любимой фигуристкой.

Сегодня Дзепка одержала победу на первенстве Москвы по фигурному катанию. 

«Мне скинули видео, где Евгения Медведева назвала меня своей любимой фигуристкой среди юниорок. Это очень приятно, спасибо ей огромное.

Сама Женя долгое время была моей любимой фигуристкой, эталоном. Это большая честь для меня», — заявила Дзепка. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
София Дзепка
женское катание
logoсборная России
logoЕвгения Медведева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзепка и Дарья Лебедева чисто исполнили четверные на первенстве Москвы, еще 5 девушек ошиблись на ультра-си
4вчера, 12:15
Первенство Москвы. Дзепка одержала победу, Смагина – 2-я, Дарья Лебедева – 3-я, Парсегова – 7-я
394вчера, 11:55
«Тутберидзе была ноунейм, но создала команду и всех держит за яйца». Рудковская – много об Этери
2491 сентября, 03:40
Главные новости
Дарья Лебедева о тренировках у Тутберидзе: «На первой было страшно и волнительно. Сейчас хорошо»
4вчера, 21:34
Вегера о новой короткой: «Программу поставил Сергей Плишкин. Я изобретаю, собираю механизм – в этом образе выступает Кира»
3вчера, 21:03
Гран-при среди юниоров. Каназава, Ван Ихань, Со Чжин Юн, Бранденбург, Чао, Вада, Титова выступят с произвольными программами
2вчера, 20:37
Гран-при среди юниоров. Чхве Ха Бин, Нишино, Уэмура, Вацлавик, Бондарь покажут произвольные программы
вчера, 20:25
Гран-при среди юниоров. Каназава лидирует после короткой программы, Ван Ихань – 2-я, Со Чжин Юн – 3-я, Титова – 15-я
85вчера, 17:12
Первенство Москвы. Добромир Воронов победил, Карартынян – 2-й, Артем Федотов – 3-й
141вчера, 16:45
«Вы этого ждали, я тоже». Трусова показала, как восстанавливает прыжки спустя месяц после родов
58вчера, 15:27Видео
Дзепка о работе с Авербухом: «Он чувствует особенности спортсмена, поэтому ему удается поставить программы не как у других постановщиков»
16вчера, 15:05
Ледовое шоу Евгении Медведевой: танцпол на льду, звезды фигурного катания и дискотека 00-х – 13 сентября на «ЦСКА Арене»!
вчера, 15:00Реклама
Мама Костылевой: «Очень противно читать статьи и комментарии о якобы симуляции серьезности травмы Лены»
40вчера, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
вчера, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
222 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24