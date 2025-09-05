Мама Костылевой: «Очень противно читать статьи и комментарии о якобы симуляции серьезности травмы Лены»

Мама Елены Костылевой объяснила, почему ее дочь не выступит на этапе Гран-при.

«В связи с тем, что работа по восстановлению Леночкиного прыжкового контента только началась, Лена еще не исполняет все тройные прыжки, не говоря уже о каскадах.

Только три дня назад начали катать новые Ленины программы на тренировках в «АП». Мы не увидим Лену на первом этапе Гран-при в Москве, который состоится уже почти через месяц – 14 октября, где ранее планировалось стартовать Лене. Это нереально в такой короткий срок накатать программы. Даже с тройными прыжками. Не тренируясь в системе с 13 мая 2025 года – 120 дней без полноценного тренировочного процесса. Только отдых и ЛФК.

Очень противно читать статьи и комментарии о якобы симуляции серьезности травмы Костылевой. За эти 120 дней с 13 мая Лена дважды была допущена к тренировкам с ограничениями. Начинала скользить, даже восстановила свои ультра-си – прыгнув их по несколько прыжков, но… Вынуждена была уйти на покой из-за рецидива воспалительного процесса от падения при восстановлении с этих прыжков.

Надеюсь, что в этот раз, третий раз, грабли ей никто не подсунет!» – говорится на странице фигуристки, которую ведет ее мама Ирина Костылева .

