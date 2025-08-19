21

Елена Костылева допущена к полноценным тренировкам

Елена Костылева получила допуск к полноценным тренировкам.

Ранее 13-летняя фигуристка академии «Ангелы Плющенко» не могла тренироваться из-за травмы.

«Мы сегодня сделали МРТ, травматолог ФМБА сделал заключение – Лена допущена к полноценным тренировкам», – сообщила мама спортсменки Ирина Костылева

«За 15 месяцев 7 травм с полной потерей контента». Куда подевалась 13-летняя звезда Плющенко

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
женское катание
logoАкадемия Плющенко
Елена Костылева
Ирина Костылева
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
«Еще могу». Беременная Косторная показала, как исполняет спираль на льду
20сегодня, 18:52Видео
Новая произвольная программа Алисы Двоеглазовой поставлена под песни группы ABBA
19сегодня, 17:24Видео
Софья Титова снялась с этапа Гран-при среди юниоров в Риге
30сегодня, 17:16
Александра Трусова: «Кажется, я готова к своему первому «мамскому» рекомендательному посту. Скоро будет!»
43сегодня, 16:01
ФФККР о снятии семи юниорских пар с контрольных прокатов: «Они показывают свою программу специалистам»
11сегодня, 15:39
«Матч ТВ» покажет олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию. Там выступят Петросян и Гуменник
37сегодня, 14:34
Канадский фигурист Киган Мессинг возобновит карьеру в сезоне-2025/26
27сегодня, 14:28
Семь спортивных пар из 16 пропали из списка участников контрольных прокатов юниоров
7сегодня, 14:14
Контрольные прокаты. Шешелева и Карнаухов, Касинс и Брегей, Ковязина и Мохов, Доможирова и Вегера покажут короткие программы
7сегодня, 14:12
Арина Парсегова выступит на первенстве Москвы в одиночном и парном катании
17сегодня, 14:10
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
216 августа, 19:37
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
416 августа, 19:07
Даниил Глейхенгауз: «И в горе, и в радости со «Спартаком». Сегодня – обидная ничья»
416 августа, 18:39Фото
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11