Елена Костылева допущена к полноценным тренировкам
Елена Костылева получила допуск к полноценным тренировкам.
Ранее 13-летняя фигуристка академии «Ангелы Плющенко» не могла тренироваться из-за травмы.
«Мы сегодня сделали МРТ, травматолог ФМБА сделал заключение – Лена допущена к полноценным тренировкам», – сообщила мама спортсменки Ирина Костылева.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
