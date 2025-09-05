Костылева пропустит первый этап юниорского Гран-при России (фан-группа фигуристки)
Елена Костылева не выступит на первом этапе Гран-при России.
Об этом сообщает фан-группа фигуристки.
Первый этап юниорского Гран-при пройдет в Москве с 14 по 17 октября. Предварительно, Костылева появится на соревновательном льду на этапе в Красноярске (29-31 октября).
19 августа чемпионка России среди юниоров возобновила полноценные тренировки после перерыва, связанного с травмой.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал team_kostyleva
