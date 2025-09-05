Костылева пропустит первый этап юниорского Гран-при России (фан-группа фигуристки)

Елена Костылева не выступит на первом этапе Гран-при России.

Об этом сообщает фан-группа фигуристки.

Первый этап юниорского Гран-при пройдет в Москве с 14 по 17 октября. Предварительно, Костылева появится на соревновательном льду на этапе в Красноярске (29-31 октября).

19 августа чемпионка России среди юниоров возобновила полноценные тренировки после перерыва, связанного с травмой.

«За 15 месяцев 7 травм с полной потерей контента». Куда подевалась 13-летняя звезда Плющенко