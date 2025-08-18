Видео
18

«Передаю привет с родного места». Костылева вернулась к тренировкам на льду академии Плющенко

Фигуристка Елена Костылева вернулась к тренировкам на льду академии Плющенко.

Ранее 13-летняя спортсменка не могла тренироваться из-за травмы.

«Сегодня я уже откатала полноценный день тренировок в «Ангелах Плющенко». Передаю всем привет со своего родного льда и со своего родного места», – сказала Костылева.

«За 15 месяцев 7 травм с полной потерей контента». Куда подевалась 13-летняя звезда Плющенко

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Елены Костылевой
