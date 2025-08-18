«Передаю привет с родного места». Костылева вернулась к тренировкам на льду академии Плющенко
Фигуристка Елена Костылева вернулась к тренировкам на льду академии Плющенко.
Ранее 13-летняя спортсменка не могла тренироваться из-за травмы.
«Сегодня я уже откатала полноценный день тренировок в «Ангелах Плющенко». Передаю всем привет со своего родного льда и со своего родного места», – сказала Костылева.
