«Это глубокое неуважение к нам как к стране, к нашим гражданам. К спортсменам, тренерам». Мишин о недопуске фигуристов на международные старты

Мишин высказался о последствиях недопуска фигуристов на международную арену.

«Спортсмены переживают это плохо, и не надо быть Мишиным или специалистом, чтобы ответить на этот вопрос», – приводит слова Алексея Мишина RTVI.

«Я думаю, что международная изоляция, конечно, отрицательно влияет. Она отрицательно влияет по массе показателей, по массе аспектов.

Во-первых, это какое-то неуважение к нашему спорту, неуважение к нашим любителям фигурного катания. Это неуважение к тренерам – когда они не могут показать себя на международной арене. Это неуважение к спортсменам, потому что многие из них уже бы были несколько раз чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. Это глубокое неуважение к нам как к стране, к нашим гражданам.

И говорить: «Ну, ничего, изоляция, мы сами проживем»... Проживем, конечно. Но это глубоко плохо. Некоторые эксперты, даже уважаемые мною, говорят: «Я не смотрю чемпионаты, которые там проходят». Напрасно. Человечество развивается, думает, прогресс не остановить.

Но интерес к фигурному катанию не падает. Конкуренция внутри нашего отечественного фигурного катания не падает. Я сейчас вернулся с тренировок контрольных прокатов. Я вижу, там люди очень заряженные.

Наше, будем говорить широко, государство – телевидение, федерация, министерство – всячески стараются помочь этой ситуации и создают разные формы сотрудничества в сфере фигурного катания. Это вызывает интерес, делает фигурное катание интересным и спасает ту ситуацию, в которую международное сообщество нас поставило», – сказал заслуженный тренер России Мишин.

Так что, теперь Россия – после важных побед в суде – вернется в мировой спорт?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RTVI
logoсборная России
logoАлексей Мишин
отстранение и возвращение России
