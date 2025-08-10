Cranberry Cup. Садовский победил, Александр Селевко – 2-й, Гоголев – 3-й
Норвуд, США
Мужчины
Итоговое положение
1. Роман Садовский (Канада) – 243,23
2. Александр Селевко (Эстония) – 235,70
3. Стивен Гоголев (Канада) – 231,81
4. Тамир Куперман (Израиль) – 211,87
5. Джейкоб Санчес (США) – 211,31
6. Донован Каррильо (Мексика) – 208,51
7. Джимми Ма (США) – 207,53
8. Лиам Капейкис (США) – 201,94
Произвольная программа
1. Роман Садовский (Канада) – 168,47
2. Стивен Гоголев (Канада) – 164,59
3. Александр Селевко (Эстония) – 159,08
4. Донован Каррильо (Мексика) – 137,86
5. Тамир Куперман (Израиль) – 136,83
6. Марк Городницкий (Израиль) – 134,59
7. Джейкоб Санчес (США) – 132,71
8. Лиам Капейкис (США) – 132,29
После короткой программы
1. Джимми Ма (США) – 78,74
2. Джейкоб Санчес (США) – 78,60
3. Александр Селевко (Эстония) – 76,62
4. Тамир Куперман (Израиль) – 75,04
5. Роман Садовский (Канада) – 74,76
6. Донован Каррильо (Мексика) – 70,65
7. Кай Ковар (США) – 69,75
8. Лиам Капейкис (США) – 69,65
