Cranberry Cup. Садовский победил, Александр Селевко – 2-й, Гоголев – 3-й

Канадец Роман Садовский одержал победу на турнире Cranberry Cup.

Cranberry Cup

Норвуд, США

Мужчины

Итоговое положение 

1. Роман Садовский (Канада) – 243,23

2. Александр Селевко (Эстония) – 235,70

3. Стивен Гоголев (Канада) – 231,81

4. Тамир Куперман (Израиль) – 211,87

5. Джейкоб Санчес (США) – 211,31

6. Донован Каррильо (Мексика) – 208,51

7. Джимми Ма (США) – 207,53

8. Лиам Капейкис (США) – 201,94

Произвольная программа

1. Роман Садовский (Канада) – 168,47

2. Стивен Гоголев (Канада) – 164,59

3. Александр Селевко (Эстония) – 159,08

4. Донован Каррильо (Мексика) – 137,86

5. Тамир Куперман (Израиль) – 136,83

6. Марк Городницкий (Израиль) – 134,59

7. Джейкоб Санчес (США) – 132,71

8. Лиам Капейкис (США) – 132,29

После короткой программы

1. Джимми Ма (США) – 78,74

2. Джейкоб Санчес (США) – 78,60

3. Александр Селевко (Эстония) – 76,62

4. Тамир Куперман (Израиль) – 75,04

5. Роман Садовский (Канада) – 74,76

6. Донован Каррильо (Мексика) – 70,65

7. Кай Ковар (США) – 69,75

8. Лиам Капейкис (США) – 69,65

