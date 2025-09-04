Рукавицын и Соколовская создали совместную академию фигурного катания

Тренеры Евгений Рукавицын и Светлана Соколовская создали совместную академию фигурного катания.

Как сообщает «Р-Спорт», новая школа носит название «РуСо» – по первым двум буквам фамилий каждого из учредителей. Она будет базироваться в спорткомплексе «Шуваловский лед» в Санкт-Петербурге.

«Все дети имеют право заниматься тем видом спорта, каким бы им хотелось, но не всегда они по тем или иным причинам могут попасть в школу олимпийского резерва. Поэтому мы с Женей решили создать такую школу, которая давала бы шанс каждому любящему фигурное катание ребенку», – заявила Соколовская.

Рукавицын добавил, что он и его коллега неоднократно сталкивались с ситуацией, когда на просмотр приходил ребенок с потенциалом, но без фактического результата, позволяющего попасть в государственные школы.

«И мы понимали, что теряем детей, которые хотят заниматься фигурным катанием на профессиональном уровне и вполне способных «выстрелить».

Та же будущая вице-чемпионка мира Алена Леонова до 11 лет каталась на маленьком льду. А искренне любящий Россию американец Джонни Вейр, впоследствии призер чемпионата мира и участник двух Олимпиад, в 11 лет только начал заниматься фигурным катанием. В таком возрасте в наши государственные школы попасть совершенно невозможно, ребенок не пройдет ни один контрольно-переводной норматив.

Но при этом он может прибавить очень сильно, если его антропометрия потенциально подходит нашему виду спорта, плюс присутствует безумное желание. Считаем, что такого рода прецеденты в нашей школе будут вполне возможны, и, конечно, лучшие ученики академии смогут перейти в государственную школу.

Мы на постоянной основе контролируем процесс. Каждый тренер, который у нас работает, пересылает нам видеоматериалы, чтобы получить наши оценки и советы. Плюс я, поскольку нахожусь ближе, стараюсь довольно часто посещать тренировки, чтобы вживую оценивать работу академии.

Также мы открыты для набора новых кадров, и я не исключаю, что некоторые наши ученики будут задействованы в работе академии. А школа тренеров в перспективе могла бы стать одним из направлений нашей деятельности», – рассказал Рукавицын.