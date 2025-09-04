37

Рукавицын и Соколовская создали совместную академию фигурного катания

Тренеры Евгений Рукавицын и Светлана Соколовская создали совместную академию фигурного катания.

Как сообщает «Р-Спорт», новая школа носит название «РуСо» – по первым двум буквам фамилий каждого из учредителей. Она будет базироваться в спорткомплексе «Шуваловский лед» в Санкт-Петербурге.

«Все дети имеют право заниматься тем видом спорта, каким бы им хотелось, но не всегда они по тем или иным причинам могут попасть в школу олимпийского резерва. Поэтому мы с Женей решили создать такую школу, которая давала бы шанс каждому любящему фигурное катание ребенку», – заявила Соколовская.

Рукавицын добавил, что он и его коллега неоднократно сталкивались с ситуацией, когда на просмотр приходил ребенок с потенциалом, но без фактического результата, позволяющего попасть в государственные школы.

«И мы понимали, что теряем детей, которые хотят заниматься фигурным катанием на профессиональном уровне и вполне способных «выстрелить».

Та же будущая вице-чемпионка мира Алена Леонова до 11 лет каталась на маленьком льду. А искренне любящий Россию американец Джонни Вейр, впоследствии призер чемпионата мира и участник двух Олимпиад, в 11 лет только начал заниматься фигурным катанием. В таком возрасте в наши государственные школы попасть совершенно невозможно, ребенок не пройдет ни один контрольно-переводной норматив.

Но при этом он может прибавить очень сильно, если его антропометрия потенциально подходит нашему виду спорта, плюс присутствует безумное желание. Считаем, что такого рода прецеденты в нашей школе будут вполне возможны, и, конечно, лучшие ученики академии смогут перейти в государственную школу.

Мы на постоянной основе контролируем процесс. Каждый тренер, который у нас работает, пересылает нам видеоматериалы, чтобы получить наши оценки и советы. Плюс я, поскольку нахожусь ближе, стараюсь довольно часто посещать тренировки, чтобы вживую оценивать работу академии.

Также мы открыты для набора новых кадров, и я не исключаю, что некоторые наши ученики будут задействованы в работе академии. А школа тренеров в перспективе могла бы стать одним из направлений нашей деятельности», – рассказал Рукавицын.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoДжонни Вейр
Светлана Соколовская
logoсборная России
Евгений Рукавицын
logoАлена Леонова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алена Леонова: «Медведева создана для кинематографа. Она прекрасно держится перед камерой, камера ее любит»
2016 августа, 15:18
Группы Соколовской и Рукавицына проводят сборы в Кисловодске
65 июля, 14:13Фото
Алена Леонова: «Худайбердиева оставила свой след в танцах на льду. Думаю, она принесет пользу юниорской сборной»
3015 июня, 13:57
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Титова, Гойдина, Бранденбург и Вада выступят с короткими программами
48 минут назад
Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Варезе
810 минут назад
Расписание Kinoshita Group Cup: там выступят Сакамото, Хигучи, Чиба, Чха Чжун Хван, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава
517 минут назад
Гран-при среди юниоров. Чхве Ха Бин выиграл короткую программу, Нишино – 2-й, Уэмура – 3-й
вчера, 19:54
Малинин представил музыку к новой произвольной программе. Она называется «Голос»
26вчера, 17:44Видео
Наталья Бестемьянова: «Спрос на академию Рукавицына и Соколовской будет. Очень рада за них, прекрасная инициатива»
7вчера, 14:14
Тарасова о закрытых контрольных прокатах в августе: «Слава Богу, что там никого не было, а смотрели профессионалы»
16вчера, 14:11
Татьяна Тарасова: «Тутберидзе – большой русский тренер, а вот кто такая Рудковская – не знаю. Мне жаль, что она высказываниями испортит Плющенко всю жизнь»
157вчера, 13:23
Камилла Нелюбова: «Плющенко с первого дня понравился как тренер и как человек. Он добрый, но достаточно требовательный»
19вчера, 13:02
Первенство Москвы. Воронов лидирует после короткой программы, Жураховский – 2-й, Карартынян – 3-й
58вчера, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер, Сольдати и Тальябу, Стаперт и Коротков покажут произвольные танцы
12 минут назад
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
1вчера, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
222 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24