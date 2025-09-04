Яна Рудковская объяснила свои высказывания в адрес Этери Тутберидзе.

Ранее Рудковская , которая является супругой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, дала интервью Евгении Медведевой и заявила , что Тутберидзе состоялась как тренер, но не как фигуристка.

– Как считаете, почему мало кто обратил внимание на похвалу, прозвучавшую в адрес Тутберидзе?

– Проблема в том, что многие не смотрели видео целиком, а просто увидели цитаты в различных Telegram-каналах. Те же, кто посмотрел, потом «респектнули». Писали спортивные журналисты, причем не только отечественные: итальянец, два американца. Попросили перевести с русского отрывок о Тутберидзе. Они выразили уважение за то, что не побоялась похвалить ее за тренерскую деятельность. Спросили, почему не коснулись темы допинга.

Главное, все согласились, что оценку как специалисту я ей дала высочайшую. В разговоре с Женей просто раскрыла две стороны Тутберидзе: человека и тренера.

– Рассуждая о человеческих качествах, имеете в виду ту самую ее фразу о Плющенко: «А он есть»?

– Она неуважительно отозвалась о муже – и меня это задело. Не очень умно и не слишком дальновидно говорить так о легендарном фигуристе, который живет этим видом спорта 24 часа семь дней в неделю. Она сказала – я ответила. Еще скажет – еще отвечу. Мне всегда есть что сказать. Я слишком много знаю.

– Когда отправлялись на шоу к Медведевой, готовили в голове ответ на хамство Тутберидзе или он родился в процессе?

– Не знала ни одного вопроса, который мне зададут. Можно сказать, пришла с чистым листом. Но готова была отвечать на все. Даже не предполагала, что спросят о Тутберидзе. Просто, когда началось обсуждение, сразу вспомнилось то интервью Этери Георгиевны. Объяснила, что у меня есть история про двух Тутберидзе.

– Что вам сказала Медведева, когда запись была закончена?

– Искренне поблагодарила за согласие прийти. Ей всё понравилось. Сказала: «Спасибо за откровенный разговор». И поверьте, заранее мы не согласовывали, о чём будем говорить. Сразу дала понять: запретных тем нет, кроме политики, поскольку не обсуждаю то, в чем ничего не понимаю.

– Как отреагировал супруг? Может, посчитал, что следовало быть мягче?

– Не считаю свои слова излишне жесткими. Что вас конкретно резануло? Муж прекрасно знает мою главную позицию: всегда буду защищать семью. Он, дети, родители – главное, что есть в моей жизни. Буду всегда бороться за справедливость и критиковать за отсутствие уважения, как постоянно и делала. Ничего нового. В данном плане я человек старой закалки, то есть соответствую фразе «Танки грязи не боятся».

Считаю, деликатно и с уважением разобрала все по фактам. Факты – вещь упрямая. Если назовете хотя бы один большой международный титул Этери Георгиевны в качестве фигуристки, я принесу ей извинения, – сказала Рудковская в интервью RT.

