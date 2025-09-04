  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Яна Рудковская: «Тутберидзе неуважительно отозвалась о муже – и меня это задело. Не очень умно говорить так о легендарном фигуристе»
125

Яна Рудковская: «Тутберидзе неуважительно отозвалась о муже – и меня это задело. Не очень умно говорить так о легендарном фигуристе»

Яна Рудковская объяснила свои высказывания в адрес Этери Тутберидзе.

Ранее Рудковская, которая является супругой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, дала интервью Евгении Медведевой и заявила, что Тутберидзе состоялась как тренер, но не как фигуристка.

– Как считаете, почему мало кто обратил внимание на похвалу, прозвучавшую в адрес Тутберидзе?

– Проблема в том, что многие не смотрели видео целиком, а просто увидели цитаты в различных Telegram-каналах. Те же, кто посмотрел, потом «респектнули». Писали спортивные журналисты, причем не только отечественные: итальянец, два американца. Попросили перевести с русского отрывок о Тутберидзе. Они выразили уважение за то, что не побоялась похвалить ее за тренерскую деятельность. Спросили, почему не коснулись темы допинга. 

Главное, все согласились, что оценку как специалисту я ей дала высочайшую. В разговоре с Женей просто раскрыла две стороны Тутберидзе: человека и тренера.

– Рассуждая о человеческих качествах, имеете в виду ту самую ее фразу о Плющенко: «А он есть»?

– Она неуважительно отозвалась о муже – и меня это задело. Не очень умно и не слишком дальновидно говорить так о легендарном фигуристе, который живет этим видом спорта 24 часа семь дней в неделю. Она сказала – я ответила. Еще скажет – еще отвечу. Мне всегда есть что сказать. Я слишком много знаю.

– Когда отправлялись на шоу к Медведевой, готовили в голове ответ на хамство Тутберидзе или он родился в процессе?

– Не знала ни одного вопроса, который мне зададут. Можно сказать, пришла с чистым листом. Но готова была отвечать на все. Даже не предполагала, что спросят о Тутберидзе. Просто, когда началось обсуждение, сразу вспомнилось то интервью Этери Георгиевны. Объяснила, что у меня есть история про двух Тутберидзе.

– Что вам сказала Медведева, когда запись была закончена?

– Искренне поблагодарила за согласие прийти. Ей всё понравилось. Сказала: «Спасибо за откровенный разговор». И поверьте, заранее мы не согласовывали, о чём будем говорить. Сразу дала понять: запретных тем нет, кроме политики, поскольку не обсуждаю то, в чем ничего не понимаю.

– Как отреагировал супруг? Может, посчитал, что следовало быть мягче?

– Не считаю свои слова излишне жесткими. Что вас конкретно резануло? Муж прекрасно знает мою главную позицию: всегда буду защищать семью. Он, дети, родители – главное, что есть в моей жизни. Буду всегда бороться за справедливость и критиковать за отсутствие уважения, как постоянно и делала. Ничего нового. В данном плане я человек старой закалки, то есть соответствую фразе «Танки грязи не боятся».

Считаю, деликатно и с уважением разобрала все по фактам. Факты – вещь упрямая. Если назовете хотя бы один большой международный титул Этери Георгиевны в качестве фигуристки, я принесу ей извинения, – сказала Рудковская в интервью RT.

«Тутберидзе была ноунейм, но создала команду и всех держит за яйца». Рудковская – много об Этери

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
logoЯна Рудковская
logoЭтери Тутберидзе
logoЕвгений Плющенко
logoЕвгения Медведева
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведева – красивый микрофон для Рудковской. Почему она молчала все интервью?
4982 сентября, 11:50
Рудковская – Тарасовой: «Посмотрите мое интервью полностью, пожалуйста, без вырванных из контекста фраз, и вам точно не будет ни за кого стыдно»
1831 сентября, 09:17
«Тутберидзе была ноунейм, но создала команду и всех держит за яйца». Рудковская – много об Этери
2501 сентября, 03:40
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Титова, Гойдина, Бранденбург и Вада выступят с короткими программами
47 минут назад
Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Варезе
89 минут назад
Расписание Kinoshita Group Cup: там выступят Сакамото, Хигучи, Чиба, Чха Чжун Хван, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава
516 минут назад
Гран-при среди юниоров. Чхве Ха Бин выиграл короткую программу, Нишино – 2-й, Уэмура – 3-й
вчера, 19:54
Малинин представил музыку к новой произвольной программе. Она называется «Голос»
26вчера, 17:44Видео
Наталья Бестемьянова: «Спрос на академию Рукавицына и Соколовской будет. Очень рада за них, прекрасная инициатива»
7вчера, 14:14
Тарасова о закрытых контрольных прокатах в августе: «Слава Богу, что там никого не было, а смотрели профессионалы»
16вчера, 14:11
Татьяна Тарасова: «Тутберидзе – большой русский тренер, а вот кто такая Рудковская – не знаю. Мне жаль, что она высказываниями испортит Плющенко всю жизнь»
157вчера, 13:23
Камилла Нелюбова: «Плющенко с первого дня понравился как тренер и как человек. Он добрый, но достаточно требовательный»
19вчера, 13:02
Первенство Москвы. Воронов лидирует после короткой программы, Жураховский – 2-й, Карартынян – 3-й
58вчера, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер, Сольдати и Тальябу, Стаперт и Коротков покажут произвольные танцы
11 минут назад
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
1вчера, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
222 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24