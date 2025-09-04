Тарасова о закрытых контрольных прокатах в августе: «Слава Богу, что там никого не было, а смотрели профессионалы»

Тарасова оценила решение провести закрытые контрольные прокаты для сборной.

Такие прокаты прошли в августе.

«Правильное решение провести контрольные прокаты закрытыми. Соревнования будут через две недели, все увидят.

Слава Богу, что никого не было на контрольных прокатах, там смотрели профессионалы. Эти прокаты были консультативными с судьями, чтобы освоить новые правила», – рассказала Татьяна Тарасова .