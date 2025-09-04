Тарасова о сборах Гуменника с Арутюняном: «К ведущим тренерам мира всегда ездят выдающиеся спортсмены. У Петра как были высокие шансы в Пекине, так и остаются»
Татьяна Тарасова оценила шансы Петра Гуменника на отборе к Олимпиаде.
19-21 сентября российский фигурист Гуменник выступит в Пекине на квалификационном турнире к ОИ-2026. Ранее он находился на сборах у тренера Рафаэля Арутюняна в США.
«Гуменник ездил к Арутюняну? К ведущим тренерам мира всегда ездят выдающиеся спортсмены. Ко мне тоже ездили очень многие. Я тоже работала и консультировала, как это делает Арутюнян, и делала их лучше. У Петра как были высокие шансы в Пекине, так и остаются», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
