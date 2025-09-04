Ирина Винер: «Очень положительно отношусь к Тутберидзе. Кто воспитывает чемпионов, тот тренер неплохой. Я написала книгу «Я – никто», и это правильно»
Ирина Винер рассказала о своем отношении к Этери Тутберидзе.
Винер и Тутберидзе – заслуженные тренеры России по художественной гимнастике и фигурному катанию соответственно.
«Очень положительно к ней отношусь. Кто воспитывает чемпионов, тот тренер неплохой. Я написала книгу «Я – никто», и это правильно. Но прилетает каждому. Кому-то цифры прилетают, Чайковскому, к примеру, музыка, а мне композиция и любовь к детям», – сказала Винер.
«Тутберидзе была ноунейм, но создала команду и всех держит за яйца». Рудковская – много об Этери
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
