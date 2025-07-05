Группа Соколовской проводит сборы в Кисловодске
Фигуристы группы Светланы Соколовской тренируются в Кисловодске.
На сборах находятся Марк Кондратюк, Даниил Самсонов, Григорий Федоров, Эдуард Карартынян, Николай Колесников, а также Матвей Ветлугин, тренирующийся у Евгения Рукавицына.
В апреле стало известно о переходе Соколовской и ее спортсменов из ЦСКА в школу Татьяны Навки «Наши надежды».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Sokolovskaya Team
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