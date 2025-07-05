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Группа Соколовской проводит сборы в Кисловодске

Фигуристы группы Светланы Соколовской тренируются в Кисловодске.

На сборах находятся Марк Кондратюк, Даниил Самсонов, Григорий Федоров, Эдуард Карартынян, Николай Колесников, а также Матвей Ветлугин, тренирующийся у Евгения Рукавицына

В апреле стало известно о переходе Соколовской и ее спортсменов из ЦСКА в школу Татьяны Навки «Наши надежды». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Sokolovskaya Team
logoМарк Кондратюк
logoДаниил Самсонов
logoНиколай Колесников
Григорий Федоров
Эдуард Карартынян
logoМатвей Ветлугин
мужское катание
Светлана Соколовская
logoсборная России
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