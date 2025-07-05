Группа Соколовской проводит сборы в Кисловодске

Фигуристы группы Светланы Соколовской тренируются в Кисловодске.

На сборах находятся Марк Кондратюк , Даниил Самсонов , Григорий Федоров , Эдуард Карартынян , Николай Колесников , а также Матвей Ветлугин , тренирующийся у Евгения Рукавицына .

В апреле стало известно о переходе Соколовской и ее спортсменов из ЦСКА в школу Татьяны Навки «Наши надежды».