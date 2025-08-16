2

Алена Леонова: «Медведева создана для кинематографа. Она прекрасно держится перед камерой, камера ее любит»

Алена Леонова заявила, что Евгения Медведева создана для кино.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию исполнит роль футболистки в фильме «Тренировка гнева».

«Очень положительно оцениваю решение Жени попробовать себя в кино. Можно сказать, что Медведева в принципе создана для кинематографа, для публики. Она прекрасно держится перед камерой, камера ее любит.

Я достаточно часто смотрю различные активности Медведевой, которые она проводит в соцсетях. Мне все очень нравится! Женя всегда хорошо и достойно выглядит. Здорово, что она развивается. Будет интересно посмотреть на нее в художественном фильме», – сказала серебряный призер ЧМ-2012 Леонова. 

