Яна Рудковская: «На моем имени хотят попиариться всякие недоблогеры, отдельные «экспонаты». Мнения шутов и ноунеймов под очередную рюмочку не входят в поле зрения моих интересов»

Яна Рудковская заявила, что «недоблогеры» пытаются пиариться на ее имени.

– После интервью [Евгении Медведевой] в ваш адрес некорректно высказался хореограф «Хрустального» Алексей Железняков. Видели его комментарий?

– На моем имени постоянно хотят попиариться всякие недоблогеры, какие-то отдельные «экспонаты». Мнения шутов и ноунеймов под очередную рюмочку точно не входят в поле зрения моих интересов. Пусть развлекаются в своем маленьком шутовском королевстве на аудиторию 10 тысяч человек.

Рассуждать о фигурном катании имею полное право, поскольку точно немало сделала для развития детско-юношеского спорта в России в целом. В частной академии Плющенко много детей занимаются бесплатно и на льготной основе. Это, например, ребята из приемных и многодетных семей, а также из семей участников СВО. Помогаю огромному количеству ребят в спорте. Мы выделяем им личные спонсорские деньги и предоставляем работу в рамках наших шоу.

Я создала больше 20 шоу за 15 лет, построила две частные ледовые арены в Москве и Подмосковье, жилье для фигуристов, спортивные площадки. В ближайшие пять лет планируем с Евгением (Плющенко) открыть еще семь ледовых арен в столице и области.

У меня тяжелейший рабочий график, поэтому я не сумка Chanel и не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравится. Я такая, какая есть, – сказала продюсер Рудковская в интервью RT.

