Катарина Гербольдт: «Если на прошлой Олимпиаде в мужском катании мы были аутсайдерами, то сейчас готовы соперничать»

Гербольдт считает, что Гуменнику есть над чем работать до олимпийского отбора.

Петр Гуменник одержал победу на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга, набрав 303,79 балла. Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября.

– Как считаете, Гуменник уже полностью готов к олимпийскому отбору? Или же есть еще над чем работать?

– Наверное, плох тот спортсмен, который, как и его тренер, считает, что все идеально. Нет предела совершенству, есть всегда над чем работать. Если спортсмен считает, что он достиг максимума, то надо заканчивать карьеру (улыбается). Думаю, Петр хорошо готов к олимпийскому отбору, но есть еще над чем работать, – сказала Гербольдт.

«Наши ребята очень сильно прибавили за последние четыре года. Если на прошлой Олимпиаде в мужском катании мы были, так скажем, аутсайдерами и о медалях в принципе речи не шло, то сейчас мы готовы соперничать на мировой арене. Ребята прибавили в катании, прыжковом компоненте, в представлении своих программ. Мальчики реально стали мужчинами.

Да, Олимпийские игры – это совсем другие соревнования, там роль играет больше везение и то, как ты психологически готов, но мы на данный момент абсолютно конкурентоспособны», – добавила призер чемпионата России.

