Наталья Бестемьянова: «Гуменник в целом готов к олимпийскому отбору. Прокат на Кубке Санкт‑Петербурга был рабочим»

Наталья Бестемьянова оценила форму Гуменника в преддверии олимпийского отбора.

Петр Гуменник одержал победу на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга, набрав 303,79 балла. Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября.

«Думаю, Гуменник в целом готов к олимпийскому отбору, тем более что до турнира еще две недели. Его прокат на первом этапе Кубка Санкт‑Петербурга был рабочим, как и планировался. Программа новая, поэтому они ее просто сейчас обкатывают», – сказала Бестемьянова.

Вот что Гуменник готовит к Олимпиаде: козырь в рукаве – белый платок