Татьяна Тарасова: «Гуменник готов к квалификационному турниру, это видно каждому человеку, даже слепому»

Татьяна Тарасова уверена, что Петр Гуменник готов к олимпийскому отбору.

19-21 сентября он выступит на квалификационном турнире в Пекине. Ему нужно войти в пятерку сильнейших, чтобы завоевать квоту для участия в Олимпийских играх в Милане.

Сегодня Гуменник одержал победу на Кубке Санкт-Петербурга.

«Я еще не видела прокат, но знаю, что он прыгнул пять четверных — это техническая сторона, конечно, очень хочется посмотреть программу.

Ее ставил наш выдающийся постановщик Илюша Авербух, у него всегда в программах есть что‑то новенькое.

Конечно, он (Гуменник) наш очень сильный и прекрасный спортсмен. Просто прекрасный. Он готов к квалификационному турниру, это видно каждому человеку, даже слепому, — сказала Тарасова.