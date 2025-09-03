Татьяна Тарасова: «Гуменник готов к квалификационному турниру, это видно каждому человеку, даже слепому»
Татьяна Тарасова уверена, что Петр Гуменник готов к олимпийскому отбору.
19-21 сентября он выступит на квалификационном турнире в Пекине. Ему нужно войти в пятерку сильнейших, чтобы завоевать квоту для участия в Олимпийских играх в Милане.
Сегодня Гуменник одержал победу на Кубке Санкт-Петербурга.
«Я еще не видела прокат, но знаю, что он прыгнул пять четверных — это техническая сторона, конечно, очень хочется посмотреть программу.
Ее ставил наш выдающийся постановщик Илюша Авербух, у него всегда в программах есть что‑то новенькое.
Конечно, он (Гуменник) наш очень сильный и прекрасный спортсмен. Просто прекрасный. Он готов к квалификационному турниру, это видно каждому человеку, даже слепому, — сказала Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости