Николай Морошкин: «Гуменник готов на 80% от той формы, которую мы ждем от него в ближайшее время»

Николай Морошкин заявил, что Петр Гуменник готов на 80% от максимальной формы.

Сегодня Гуменник представил новую произвольную программу на Кубке Санкт-Петербурга.

19-21 сентября он выступит на квалификационном турнире в Пекине. Ему нужно войти в пятерку сильнейших, чтобы завоевать квоту для участия в Олимпийских играх в Милане.

«Пока что мы еще не общались с Петром, не разбирали, на это нужно немного времени. Но в любом случае мы очень довольны, Петр очень хорошо откатал свою короткую программу с технической стороны, то, что хотел для себя, он проверил.

Мы видим, что Петр готов на 80% от той формы, которую мы ждем от него в ближайшее время.

Пока что только позитивные эмоции нас преследуют, будем дальше дорабатывать, улучшать, чтобы вести его к соревнованиям, чтобы он был в своей лучшей форме», – сказал хореограф.