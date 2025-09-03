  • Спортс
  • Морошкин о программах Гуменника: «Будем смотреть, что можно улучшить, пособираем мнения от судей, посмотрим, что сами мы можем сделать»
47

Морошкин о программах Гуменника: «Будем смотреть, что можно улучшить, пособираем мнения от судей, посмотрим, что сами мы можем сделать»

Николай Морошкин заявил, что программы Петра Гуменника будут дорабатываться.

«В костюмах программы Гуменника будут смотреться по-другому? Костюм всегда дополняет очень многое.

Короткую программу поставил Даниил Маркович Глейхенгауз, произвольную – Илья Авербух. Постановщики уже знакомые для Петра, опыт был положительный, поэтому и решение ничего не менять приняли в такой важный сезон.

С нашей стороны будем смотреть, что можно улучшить, пособираем мнения от судей, посмотрим, что сами мы можем сделать.

Это были все-таки первые официальные соревнования, они очень важны для того, чтобы можно было посмотреть не в тренировочном моменте, а именно в соревнованиях, что как смотрится, где можно что добавить, улучшить, может, что-то поменять», – 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат.com»
мужское катание
logoсборная России
Николай Морошкин
Кубок Санкт-Петербурга
logoПетр Гуменник
