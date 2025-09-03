Тренер Ефимчука: «Никакой цели пока не ставлю. Дебют оказался неплохим, надеюсь, что будем дальше прогрессировать»

Тренер Ефимчука высказалась о возвращении фигуриста на соревнования спустя 7 лет.

26-летний Игорь Ефимчук стал третьим на первом этапе Кубка Санкт-Петербурге. До этого он последний раз выступал на соревнованиях в сезоне‑2017/18.

– В принципе, конечно, я довольна. Для первого раза он молодец, справился с задачей.

– Где Игорь был все это время?

– Раньше он тренировался у меня, потом решил закончить. Какое‑то время катался в шоу, дальше – не знаю, не спрашивала, где он себя искал.

Почему он тогда ушел из спорта? Не сложился сезон, преследовали травмы, не все получилось. Сначала все было хорошо, потом был ряд неудач. Принял такое решение, что не хочет больше кататься.

– За сколько получилось так подготовиться?

– Занимается с конца, наверное, апреля. Потихонечку. Май занимался, потом у нас был перерыв, и с 20‑х чисел июня (начали). В мае поставили программу. Такой достаточно маленький срок у нас был, подготовка была довольно быстрая.

– Как приводили его в форму?

– Он уже в принципе катался без меня на других аренах и там прыгал тройной аксель. Это его любимый прыжок. У него уже он получался, когда пришел обратно. Четверной тулуп похуже был, но тоже получался. Он катался сам для себя. Не знаю, в каком режиме, но сколько‑то катался. Он восстановил их до того, как мы с ним возобновили наши отношения.

Когда стали тренироваться, отрабатывали много всего, кроме прыжков, их же надо не отдельно прыгнуть, а в программе с хореографией, движениями, дорожкой. За то время, пока он отсутствовал, произошли достаточно большие изменения не только в прыжковой части, но в большей степени во вращениях и дорожках, все усложнилось. Поэтому здесь тяжело, и сейчас тяжело. Кроме прыжковой части, надо собирать все остальное, доезжать программы, – сказала Юлия Кулибанова.

– Какую цель ставите на этот сезон? Планирует ли Игорь долго кататься или не думает об этом?

– Я никакой цели пока не ставлю. Мы пока только в пути, только первый раз попробовали. Мы сами не понимали, насколько у нас получится, поэтому пока загадывать, честно говоря, не хочу. Дебют оказался вполне себе неплохим, будем надеяться, что мы будем успешны и будем дальше прогрессировать, идти вперед, но загадывать я пока остерегаюсь.

– Для вас стало шоком, что он захотел вернуться? Сразу согласились его принять?

– Когда он пришел, мы не думали, что у нас получится. Я думала, что он будет мне помогать в тренерской работе. Но стал кататься сам для себя, и стало понятно, что есть желание попробовать. И есть определенный потенциал, понятно, что тяжело возвращаться, но все равно какие‑то вещи не утеряны. У него получается что‑то. Но и потом все‑таки с возрастом к человеку приходит какое‑то понимание качества, как это должно выглядеть, как надо кататься. Поэтому решили попробовать.

– Почему Игорь решил вернуться?

– Он не то чтобы хотел вернуться. Это получилось обоюдно и достаточно спонтанно. Решили попробовать, потому что было видно, что у него есть какая‑то потребность в этом, ему хочется покататься.

– Игорь у вас в группе тренирует детей?

– Сейчас практически нет. Получается, что где‑то помогает, но сейчас у него стало меньше времени на это, потому что эти вещи довольно сложно совмещать, если серьезно тренироваться. Но, где может – помогает чуть‑чуть, – добавила тренер.